У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду та виїзду транспорту

У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим руху транспортних засобів, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Особливий режим передбачатиме дві головні умови: заборонено бездозвільне вивезення з Донецької області спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо); триває заборона на в’їзд та переміщення Донецькою областю транспорту, що перевозить із метою реалізації алкогольні напої та речовини на спиртовій основі (крім ліків та дезінфекційних засобів)", – зазначив Кириленко в Telegram.

Особливий режим буде встановлено на час дії воєнного стану.