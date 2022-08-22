АЗС оновили цінники: де 22 серпня найдешевший бензин та ДП

В Україні можуть повернути акциз на пальне, а бензин А-95 22 серпня на українських заправках коштує від 47,50 до 51 гривні.

Про це свідчать дані Auto.ria, інформує Апостроф .

Бензин А-95

Середня ціна бензину цієї марки – 49,86 грн, найдорожче його продають мережі ОККО та WOG – 51 гривня за літр. Найдешевше його можна купити на заправках "Укр-Петроль" – 47,50 грн.

Бензин А-95+

Цей бензин продається лише на заправках ОККО за 52 гривні за літр.

Бензин A-92

Середня ціна літра такого бензину – 48,04 грн. Найдорожче за нього беруть на АЗС Chipo - 49,20, а найдешевший A-92 можна купити на заправках "Авіас" - 48,00 грн.

Дизельне паливо

Середня ціна дизпалива 22 серпня – 53,40 грн. Найдорожче його продають мережі ОККО та WOG – 55,00 грн. Найнижча ціна на ДП у мережі "Укр-Петроль" - 49,59 грн.

Автогаз

Середня ціна автогазу – 26,33 грн. Найвища ціна (26,98) на ОККО, найдешевше заправитися автогазом 22 серпня можна на заправках AMIC, за ціною 25,52 грн.