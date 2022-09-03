Проїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткою

Пристрої, які зараз приймають оплату квитками, технічно готові до прийому банківських карт – цю функцію треба просто налаштувати, кажуть в КМДА, інформує ZN.ua.

Проїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткою
© КМДА, Олексій Самсонов

Проїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткою. Відповідне рішення ухвалила постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Пропозиція запровадити такий метод оплати з’явилася у петиції на сайті КМДА. Автор петиції Олександра Шейко зазначила, що при проїзді в тролейбусах, автобусах немає можливості придбати фізичний квиток, так само як і транспортну карту, на всіх зупинках або в салоні транспорту.

«Квиток в додатку Київ Цифровий теж є ненадійним засобом оплати, оскільки вимагає наявності зарядженого смартфону та підключення до інтернету. До того ж гостям столиці купувати транспортну карту для декількох поїздок недоцільно», - пояснила Шейко.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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