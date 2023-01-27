Водій збив п'ятьох пішоходів та втік: фото та подробиці ДТП у Вінницькій області

Водій збив п'ятьох пішоходів та втік: фото та подробиці ДТП у Вінницькій області

На Вінниччині поліцейські розшукали водія, який збив п’ятьох пішоходів та втік з місця події.

Як ідеться на сайті Нацполіції у Вінницькій області, автопригода сталась 24 січня. Водій, рухаючись по автодорозі сполученням Лука-Барська – Біликівці – Жмеринка – Ямпіль, здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які рухались у зустрічному напрямку, та зник з місця пригоди. До поліції повідомили очевидці аварії.

Внаслідок автопригоди 34-річну жінку з отриманими травмами поміщено до місцевої лікарні. Інші потерпілі не госпіталізовувались.

Правопорушником виявився 37-річний житель Жмеринського району. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - кажуть у поліції.

За таке правопорушення чоловікові загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.


Алексей Ионов, politeka.net





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