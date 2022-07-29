Нардепи запропонували виділити більше грошей на ремонт доріг

В Україні можуть збільшити виділення грошей на ремонт доріг, оскільки багато з них пошкоджені внаслідок злочинних дій російських окупантів. Про це повідомив народний депутат ВР Ярослав Железняк.

Нардепи запропонували виділити більше грошей на ремонт доріг

За його словами, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, що дозволяє витрачати залишки субвенцій, переведених із державного бюджету до місцевих бюджетів, на ремонт доріг. При цьому ремонтні роботи мають бути обов'язково узгоджені з Укравтодором.

Наразі залишки субвенцій місцева влада може використати на потреби, пов'язані з війною з російськими окупантами. Наприклад, фінансування Сил територіальної оборони та забезпечення житлом внутрішніх переселенців.

Тим часом, за час дії в Україні військового стану Кабмін вже виділив Укравтодору 6,37 млрд гривень. Ці кошти призначені саме на ремонт доріг.

Нардепи запропонували виділити більше грошей на ремонт доріг

Раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко розповів, що в Україні під час війни пошкоджено 25 000 км автомобільних доріг. На ремонт доріг, відновлення мостів, шляхопроводів та іншої дорожньої інфраструктури потрібно близько 950 млрд гривень.

Нагадаємо, власникам євроблях хочуть знизити штраф, але за однієї умови.


Максимов Віталій, Тудей





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