ТОП-10 нових автомобілів, які продають дорожче, ніж рекомендують

Ціни на нові автомобілі постійно зростають. І винні у цьому не лише автовиробники, а й ділери. Експерти американської пошукової системи iSeeCars, проаналізувавши продаж 13 млн нових автомобілів, назвали 10 моделей, які продають за ціною, яка найбільше вища, ніж рекомендують автовиробники.

Спочатку потрібно сказати, що у 2022 році у США середня вартість нових автомобілів збільшилася на 7,4% - до 46 265 доларів.

Гібридний люксовий кросовер Lexus RX 350h продають за ціною, яка на 19,7% більша, ніж рекомендує компанія Lexus. Німецький кросовер Porsche Macan продають у США за ціною на 20,9% більше, ніж рекомендує Porsche.

У свою чергу універсал Mercedes-Benz E-Class продають за ціною на 21,1% більше, а Mercedes-Benz GLB на 21,2% більше, ніж рекомендує компанія Mercedes-Benz.

Toyota Corolla Cross Hybrid коштує на американському ринку на 21,3% більше, ніж рекомендує Toyota. Електричне купе Porsche Taycan коштує на 22,2% дорожче, ніж рекомендує компанія Porsche, а Cadillac CT4-V – на 23,7% дорожче.

Лідирують у цьому рейтингу Genesis GV70, Mini Hardtop, та Jeep Wrangler Unlimited. На американському ринку ціни на Genesis GV70 завищені на 25%, на Mini Hardtop – на 25,7%, а позашляховик Jeep Wrangler Unlimited – на 31%.

Чому на ці моделі роблять такі накрутки? По-перше, низькі обсяги виробництва. По-друге, великий попит.

Але в США є також досить багато нових автомобілів, які продають за ціною, нижчою, ніж рекомендують автовиробники. Так, Hyundai Ioniq 5 продають за ціною, яка на 0,5% менша за рекомендовану. Ford F-150 Hybrid – за ціною на 0,8% менше від рекомендованої. Infiniti QX80 за ціною на 1,3% менше від рекомендованої. Chrysler Pacifica Hybrid за ціною на 1,9% менше від рекомендованої.

Ціна на деякі нові автомобілі в США знизилася через державні стимули на електромобілі. Деякі компанії випускають електромобілі не на американському ринку, тому на них не поширюються державні стимули. Дилери, щоби залучити покупців, змушені знижувати ціни на такі електрокари. Наприклад, на Hyundai Ioniq 5.

Зниження вартості бензину спричинило зниження цін на деякі гібридні автомобілі. Наприклад, на Pacifica та F-150.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 10 автомобілів, які без серйозних проблем проїжджають понад 400 тисяч кілометрів.