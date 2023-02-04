"Розмитнення у смартфоні": які нові правила хочуть ввести і скільки буде коштувати

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати за основу законопроєкти, які передбачають зміну принципів розмитнення автомобілів в Україні, інформує Апостроф .

Про це пише тематичне видання AutoRia.

Сертифікацію та експертний огляд автомобілів перед першою реєстрацією автори законопроектів пропонують зробити добровільними. Окрім цього ініціатива передбачає ліквідування збору до Пенсійного фонду за першу реєстрацію та зміну принципа нарахування податків за розмитнення авто.

Законопроекти також передбачають, шо більшість етапів будуть переведені у дистанційний формат, у тому числі з використанням застосунку Дія. Покроково самостійне розмитнення авто виглядатиме наступним чином:

Також передбачені зміни у питанні сплати податків. Замість зв’язки "мито+акциз+ПДВ", які залежать від оціночної вартості авто, запропоновано встановити формулу, яка обчислює суму платежів залежно від типу, віку та об’єму двигуна автомобіля. Ціна транспортного засобу при цьому враховуватися не буде:

Законопроекти щодо нового принципу розмитнення стосуватимуться лише легкових транспортних засобів. Більш того, запропоновані норми діятимуть лише до певної дати (поки не визначеної, яка буда встановлена перед другим читанням), як експеримент, за підсумками якого буде вирішуватись доля цієї ініціативи.