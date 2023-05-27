Записатися на теоретичний іспит на отримання водійських прав можна буде онлайн

В Україні скоро можна буде онлайн записатися на складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія. Таку заяву зробив Олександр Погорілий, який є заступником начальника Центру з питань запровадження цифрових інновацій Головного сервісного центру МВС.

За його словами, вже найближчим часом у пілотному режимі розпочне функціонувати онлайн-запис на теоретичний іспит. Досі такої послуги ще не було. Кожен кандидат на отримання посвідчення водія зможе записатися онлайн на теоретичний іспит. Він наперед знатиме місце, день і час складання іспиту, і нікуди ходити для цього не потрібно.

Якщо ця послуга під час тестового режиму доведе свою корисність, її введуть на постійній основі.

Нагадаємо, що влітку 2023 року МВС проведе реформу сервісних центрів МВС та процесу складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Головна мета реформи - зниження до мінімуму корупції при отриманні водійських "прав".

Що передбачає ця реформа? Наприклад, кількість територіальних сервісних центрів МВС знизиться зі 148 до 55. Чим менше таких центрів, тим легше їх контролювати. У СЦ МВС прийматимуть теоретичні та практичні іспити на отримання посвідчення водія.

При вході до класу для теоретичного іспиту кожну людину ідентифікуватимуть по обличчю. Тобто ніхто сторонній до класу потрапити не зможе. У самому класі встановлять додаткові камери, щоб не було так званих сліпих зон. За кандидатами, за їхніми рухами та розмовами, під час іспиту стежитиме спеціальна система. Проводитиметься перехресний відеозапис. Буде також аудіозапис.

У автомобілях для практичного іспиту встановлять спеціальну систему, за допомогою якої теж вестиметься повний аудіо та відеозапис. Контролюватиметься камерами весь салон машини. Усі рухи та розмови кандидата й екзаменатора будуть записуватись.

Під час цієї реформи будуть також інші нововведення. До речі, всіх співробітників сервісних центрів МВС перевірять на надійність. Працювати залишать лише тих, на кого немає скарг від громадян.

Реформа сервісних центрів МВС та процесу складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія розпочнеться вже 1 червня 2023 року. МВС планує її повністю закінчити до кінця 2023 року.

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