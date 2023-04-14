Буде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai Exter

Компанія Hyundai у серпні 2023 року почне продавати новий міні-кросовер Hyundai Exter, який розроблений для країн, що розвиваються. Це буде один із найменших і найдоступніших кросоверів у модельній лінійці Hyundai.

Буде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai Exter

Раніше цей новий міні-кросовер був відомий під кодовою назвою Ai3. У 2022 році фотошпигуни кілька разів бачили його під час дорожніх тестів в Індії. Тепер офіційно оголошено, що цей автомобіль називатиметься Exter. Крім того, компанія Hyundai показала на тизері цю новинку.

Hyundai Exter побудований на тій же платформі, що і Grand i10 Nios. Його довжина складає 3,8 метра, а колісна база – 2450 мм. Тобто він трохи більше, ніж Casper, який зараз є найменшим кросовером в модельній лінійці Hyundai (його довжина становить 3,6 м, а колісна база - 2400 мм).

У дизайні Exter помітен вплив автомобілів Hyundai Creta, Venue, Alcazar та Hyundai Santa Fe нового покоління, який має дебютувати пізніше у 2023 році. Так, наприклад, у Exter денні ходові вогні виконані у формі літери "Н", яка також була помічена на новому Hyundai Santa Fe, коли його тестували на дорогах загального користування.

Буде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai Exter

Загалом цей новий південнокорейський міні-кросовер отримає "квадратний" дизайн. У Hyundai Casper, до речі, теж такий дизайн. При цьому Exter матиме більше дорожній просвіт, ніж Grand i10 Nios, на базі якого його побудували.

У лінійку двигунів увійдуть два бензинові силові агрегати. Це 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 83 к.с. і 113 Нм крутного моменту, а також 1,0-літровий бензиновий турбомотор. Яка буде коробка передач – ще точно не відомо. Мабуть, це буде 5-ступінчаста механічна коробка передач або 4-ступінчастий "автомат".

За чутками, покупцям пізніше можуть запропонувати кросовер Exter із електричною силовою установкою. Така можливість не виключається, адже Hyundai зараз розробляє та випускає кілька електромобілів.

Буде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai Exter

Hyundai почне серійно випускати Hyundai Exter у серпні 2023 року. Його випускатимуть в Індії. Чи буде Exter глобальною моделлю – ми не знаємо. Але його точно експортуватимуть з Індії до деяких країн Азії.

Нагадаємо, раніше в Інтернеті незалежні дизайнери показали кросовер Hyundai Santa Fe нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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