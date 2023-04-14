Буде дешевим: у серпні з'явиться новий кросовер Hyundai Exter

Компанія Hyundai у серпні 2023 року почне продавати новий міні-кросовер Hyundai Exter, який розроблений для країн, що розвиваються. Це буде один із найменших і найдоступніших кросоверів у модельній лінійці Hyundai.

Раніше цей новий міні-кросовер був відомий під кодовою назвою Ai3. У 2022 році фотошпигуни кілька разів бачили його під час дорожніх тестів в Індії. Тепер офіційно оголошено, що цей автомобіль називатиметься Exter. Крім того, компанія Hyundai показала на тизері цю новинку.

Hyundai Exter побудований на тій же платформі, що і Grand i10 Nios. Його довжина складає 3,8 метра, а колісна база – 2450 мм. Тобто він трохи більше, ніж Casper, який зараз є найменшим кросовером в модельній лінійці Hyundai (його довжина становить 3,6 м, а колісна база - 2400 мм).

У дизайні Exter помітен вплив автомобілів Hyundai Creta, Venue, Alcazar та Hyundai Santa Fe нового покоління, який має дебютувати пізніше у 2023 році. Так, наприклад, у Exter денні ходові вогні виконані у формі літери "Н", яка також була помічена на новому Hyundai Santa Fe, коли його тестували на дорогах загального користування.

Загалом цей новий південнокорейський міні-кросовер отримає "квадратний" дизайн. У Hyundai Casper, до речі, теж такий дизайн. При цьому Exter матиме більше дорожній просвіт, ніж Grand i10 Nios, на базі якого його побудували.

У лінійку двигунів увійдуть два бензинові силові агрегати. Це 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 83 к.с. і 113 Нм крутного моменту, а також 1,0-літровий бензиновий турбомотор. Яка буде коробка передач – ще точно не відомо. Мабуть, це буде 5-ступінчаста механічна коробка передач або 4-ступінчастий "автомат".

За чутками, покупцям пізніше можуть запропонувати кросовер Exter із електричною силовою установкою. Така можливість не виключається, адже Hyundai зараз розробляє та випускає кілька електромобілів.

Hyundai почне серійно випускати Hyundai Exter у серпні 2023 року. Його випускатимуть в Індії. Чи буде Exter глобальною моделлю – ми не знаємо. Але його точно експортуватимуть з Індії до деяких країн Азії.

Нагадаємо, раніше в Інтернеті незалежні дизайнери показали кросовер Hyundai Santa Fe нового покоління.