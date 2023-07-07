Українці витратили 1 млрд євро на нові автомобілі

За даними AUTO-Consulting, у I півріччі 2023 року українці витратили на нові легкові та комерційні автомобілі майже 1 млрд євро. Це на 85% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Українці витратили 1 млрд євро на нові автомобілі

Якщо бути точнішим, то у І півріччі 2023 року в Україні на нові легкові та комерційні автомобілі було витрачено 980 млн євро. З них лише 71 млн євро було витрачено на нові комерційні автомобілі. На решту грошей купили нові легкові автомобілі.

Слід зазначити, що 42,5% грошей витратили на покупку нових преміальних автомобілів. Це приблизно у 2,3 рази більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Ринок нових та б/в автомобілів в Україні обвалився в лютому 2022 року після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ. Але в 2023 році автомобільний ринок почав поступово відновлюватися, оскільки ситуація з безпекою покращала.

Так, у І півріччі 2023 року українці купили 28 600 нових автомобілів, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед лідерів із продажу наступні нові моделі: Renault Duster, Toyota RAV-4, Volkswagen ID.4 та Mazda CX-5.

Українці витратили 1 млрд євро на нові автомобілі

Пожвавився і ринок б/в машин. Так, у червні 2023 року українці купили 84 300 вживаних автомобілів. Це на 40,9% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. У п'ятірку найпопулярніших автомобілів зараз входять Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, ЗАЗ/Daewoo Lanos і Renault Megane.

А от євроблях почали ввозити до України менше. Так, у червні 2023 року до нашої країни ввезли 18 100 автомобілів на іноземній реєстрації, що на 79,2% менше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. Але це можна пояснити, адже в червні 2022 року ще можна було безкоштовно розмитнити будь-яку євробляху.

Нагадаємо, з осені 2023 року українці зможуть продавати та купувати автомобілі через мобільний додаток "Дія". Цей процес займе мінімум часу. Крім того, через додаток "Дія" можна буде швидко розмитнювати автомобілі на іноземних номерах. На це буде витрачатися лише приблизно 10 хвилин часу. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект. Щоправда, поки що не можуть домовитися про те, якою має бути нова формула розмитнення євроблях.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть заборонити експлуатувати деякі автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Шпигуни вперше показали новий кросовер Mazda CX-80Шпигуни вперше показали новий кросовер Mazda CX-80
У липні в Європі знімуть із конвеєра Ford FiestaУ липні в Європі знімуть із конвеєра Ford Fiesta
У Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицеюУ Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицею
Укрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирамУкрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирам
Новий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестівНовий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестів
Блок рекламы


Похожие новости
У липні в Європі знімуть із конвеєра Ford FiestaУ липні в Європі знімуть із конвеєра Ford Fiesta
Стала відома вартість нового кросовера Kia у ЄвропіСтала відома вартість нового кросовера Kia у Європі
Українці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілівУкраїнці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілів
Розмитнення автомобілів через “Дію“ з'явиться в 2023 році, - МінцифриРозмитнення автомобілів через “Дію“ з'явиться в 2023 році, - Мінцифри
Власник євробляхи оригінально уникнув штрафу у 170 тис. грнВласник євробляхи оригінально уникнув штрафу у 170 тис. грн
В Україні шахрай пообіцяв пригнати автомобіль із Європи і привласнив 250 тис. грнВ Україні шахрай пообіцяв пригнати автомобіль із Європи і привласнив 250 тис. грн
ТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. кмТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. км
ВМС США отримають нові субмарини типу Virginia з затримкою до двох роківВМС США отримають нові субмарини типу Virginia з затримкою до двох років
Німецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для УгорщиниНімецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для Угорщини
Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделейУкраїнці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделей
Последние новости
Подгружаем последние новости