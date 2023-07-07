Українці витратили 1 млрд євро на нові автомобілі

За даними AUTO-Consulting, у I півріччі 2023 року українці витратили на нові легкові та комерційні автомобілі майже 1 млрд євро. Це на 85% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Якщо бути точнішим, то у І півріччі 2023 року в Україні на нові легкові та комерційні автомобілі було витрачено 980 млн євро. З них лише 71 млн євро було витрачено на нові комерційні автомобілі. На решту грошей купили нові легкові автомобілі.

Слід зазначити, що 42,5% грошей витратили на покупку нових преміальних автомобілів. Це приблизно у 2,3 рази більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Ринок нових та б/в автомобілів в Україні обвалився в лютому 2022 року після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ. Але в 2023 році автомобільний ринок почав поступово відновлюватися, оскільки ситуація з безпекою покращала.

Так, у І півріччі 2023 року українці купили 28 600 нових автомобілів, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед лідерів із продажу наступні нові моделі: Renault Duster, Toyota RAV-4, Volkswagen ID.4 та Mazda CX-5.

Пожвавився і ринок б/в машин. Так, у червні 2023 року українці купили 84 300 вживаних автомобілів. Це на 40,9% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. У п'ятірку найпопулярніших автомобілів зараз входять Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, ЗАЗ/Daewoo Lanos і Renault Megane.

А от євроблях почали ввозити до України менше. Так, у червні 2023 року до нашої країни ввезли 18 100 автомобілів на іноземній реєстрації, що на 79,2% менше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. Але це можна пояснити, адже в червні 2022 року ще можна було безкоштовно розмитнити будь-яку євробляху.

Нагадаємо, з осені 2023 року українці зможуть продавати та купувати автомобілі через мобільний додаток "Дія". Цей процес займе мінімум часу. Крім того, через додаток "Дія" можна буде швидко розмитнювати автомобілі на іноземних номерах. На це буде витрачатися лише приблизно 10 хвилин часу. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект. Щоправда, поки що не можуть домовитися про те, якою має бути нова формула розмитнення євроблях.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть заборонити експлуатувати деякі автомобілі.