Експерти розповіли, що буде в Україні з цінами на б/в автомобілі

В Україні ціни на б/в автомобілі стабілізувалися і до кінця 2022 року не змінюватимуться. Такої думки дотримуються експерти автомобільного ринку, повідомив AUTO-Consulting.

Зокрема, аналітик AUTO.RIA Остап Новицький каже про стабілізацію цін на вторинному автомобільному ринку в Україні. Спостерігається невелике зниження цін на електромобілі, оскільки збільшилася кількість пропозицій на ринку. Також знижуються ціни на старі автомобілі з великими двигунами.

У свою чергу глава Niko Auto Holding Ярослав Вовк вважає, що в умовах воєнного стану українці можуть частіше обирати автомобілі з економним двигуном, а також машини з гібридною силовою установкою та електромобілі. Нагадаємо, інтерес до електрокарів та гібридних автомобілів підскочив в Україні навесні 2022 року, після того, як почалася паливна криза.

Загалом, більшість експертів автомобільного ринку сходяться на тому, що ціни на б/в автомобілі в нашій країні до кінця поточного року навряд чи змінюватимуться. Тим більше, що купівельна спроможність українців під час війни знизилася. Але не треба забувати, що в Європі автомобілі дорожчають, і це може вплинути на український ринок.

Тим часом, раніше повідомлялося, що влітку 2022 року в Україні подешевшали деякі популярні б/в автомобілі. Так, BMW 3 серії у липні коштував 6300 доларів, а у серпні – 6000 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці почали рідше купувати бензинові автомобілі.