Водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв

Останнім часом в Україні побільшало шахраїв, які обіцяють пригнати автомобіль з-за кордону, просять передоплату та привласнюють гроші. Поліція розповіла, як не стати жертвою таких злочинців.

Водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв

Автомобільні шахраї діють дуже просто. Вони розміщують у соціальних мережах оголошення про продаж автомобілів з Європи за ціною, нижчою від ринкової, або про те, що викуповують автомобілі на аукціонах у США, а потім приганяють їх в Україну.

При цьому шахраї під різними приводами просять передоплату. Наприклад, вони можуть попросити перевести гроші нібито як задаток або для митного оформлення. Якщо шахрай обіцяє викупити авто на аукціоні в США, він просить передоплату за свої послуги.

Поліцейські застерігають українців від таких випадків. При покупці автомобілів з-за кордону потрібно дотримуватись кількох правил.

Водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв

По-перше, не переказуйте гроші незнайомцю доти, доки точно не переконаєтесь у його надійності. У цьому випадку показана, наприклад, через месенджер копія паспорта не може свідчити про надійність продавця.

По-друге, не "ведіться" на низьку ціну автомобіля. По-третє, оплачуйте гроші лише після отримання машини. По-четверте, найкраще скористатися послугами офіційних фірм, які доставляють автомобілі з-за кордону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліцейські затримали учасників етнічної банди, які обдурили десятки українців, обіцяючи пригнати автомобілі з Європи.


Максимов Віталій, Тудей





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