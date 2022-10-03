Плутають навіть досвідчені автолюбителі: водіям нагадали про поширене порушення правил дорожнього руху

У серпні на українських дорогах з'явився новий дорожній знак, проте навіть з давно існуючими можуть виникнути проблеми - нерідко водії плутають поняття "зупинка" та "стоянка".

"Апостроф" розповідає, у чому різниця та як уникнути штрафу, інформує Апостроф .

Основна відмінність – фактор часу: стоянка передбачає тривалість, а зупинка – короткочасний маневр. При цьому не у всіх випадках зупинка забороняється в місцях, де діє заборона на стоянку. Однак стоянка там, де заборонена зупинка – завжди порушення.

Зупинка - це навмисне припинення руху строком до 5 хвилин через посадку/висадку людей, завантаження/вивантаження вантажів. При цьому ПДР допускають і перевищення цього терміну з обов'язковим обґрунтуванням причин. Про заборону зупинки свідчить такий знак:

Стоянка - це навмисне припинення руху, тривалістю більше 5 хвилин, не обумовлене посадкою пасажирів або завантаженням. Про заборону стоянки свідчить такий знак:

Важливо розуміти, що згідно з логікою, знак, що забороняє зупинку (дві схрещені червоні смуги на синьому фоні) автоматично забороняє і стоянку. Тоді як знак "Стоянка заборонена" (одна червона смуга на синьому фоні) припускає зупинку.