На фронт зі своєю машиною не можна: українців попередили про нововведення

Силам територіальної оборони заборониливикористання особистого транспорту для службових цілей, а вже наявні автомобілі, передані волонтерами та благодійними організаціями – потрібно поставити на баланс частин, повідомляють волонтери.

Про це повідомило Радіо.Свобода.

Таке розпорядження поки стосується регіонального управління ТрО «Північ», однак волонтери не виключають, що надалі такі обмеження торкнуться й інших.

Анастасія Середа розбиралася, що стало причиною такого указу від Міноборони і які можуть бути наслідки:





Интересные новости
Розмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціниРозмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціни
Бельгія передасть для ВСУ броньовики IVECO Lynx: що це за машинаБельгія передасть для ВСУ броньовики IVECO Lynx: що це за машина
П'яні у мотлох поліцейські потрапили у серйозну ДТП на трасі, кадри: "Об'їжджали пробку"П'яні у мотлох поліцейські потрапили у серйозну ДТП на трасі, кадри: "Об'їжджали пробку"
В Україні почалися продажі кросовера Dongfeng EX1 PROВ Україні почалися продажі кросовера Dongfeng EX1 PRO
Dacia розробляє новий бюджетний кросоверDacia розробляє новий бюджетний кросовер
Блок рекламы


Похожие новости
У Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українцівУ Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українців
Стало відомо, скільки українців загинуло у ДТП у 2022 роціСтало відомо, скільки українців загинуло у ДТП у 2022 році
Розмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціниРозмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціни
Українців попередили про "бензиновий" штраф: за що може покарати поліціяУкраїнців попередили про "бензиновий" штраф: за що може покарати поліція
Тепер зручніше: в Україні можна оплатити зберігання номерних знаків онлайнТепер зручніше: в Україні можна оплатити зберігання номерних знаків онлайн
Безоплатна евакуація з прифронтових зон: які курсують потяги і як зареєструватисяБезоплатна евакуація з прифронтових зон: які курсують потяги і як зареєструватися
Змонтованим відеозаписом із різних пристроїв можна довести вину водія – судЗмонтованим відеозаписом із різних пристроїв можна довести вину водія – суд
Отримання “прав“: 42% українців з першого разу успішно складають теоріюОтримання “прав“: 42% українців з першого разу успішно складають теорію
Майже задарма: які вживані автомобілі зі США можна купити за 1000 гривеньМайже задарма: які вживані автомобілі зі США можна купити за 1000 гривень
Майже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривеньМайже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости