На фронт зі своєю машиною не можна: українців попередили про нововведення

Силам територіальної оборони заборониливикористання особистого транспорту для службових цілей, а вже наявні автомобілі, передані волонтерами та благодійними організаціями – потрібно поставити на баланс частин, повідомляють волонтери.

Про це повідомило Радіо.Свобода .

Таке розпорядження поки стосується регіонального управління ТрО «Північ», однак волонтери не виключають, що надалі такі обмеження торкнуться й інших.

Анастасія Середа розбиралася, що стало причиною такого указу від Міноборони і які можуть бути наслідки: