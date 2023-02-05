2023-02-05
На фронт зі своєю машиною не можна: українців попередили про нововведення
Силам територіальної оборони заборониливикористання особистого транспорту для службових цілей, а вже наявні автомобілі, передані волонтерами та благодійними організаціями – потрібно поставити на баланс частин, повідомляють волонтери.
Про це повідомило
Таке розпорядження поки стосується регіонального управління ТрО «Північ», однак волонтери не виключають, що надалі такі обмеження торкнуться й інших.
Анастасія Середа розбиралася, що стало причиною такого указу від Міноборони і які можуть бути наслідки: