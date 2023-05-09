Практичний іспит на право керування автомобілем: МВС повідомило про зміни, які порадують українців

Нововведення мають запрацювати протягом року.

Практичний іспит на право керування автомобілем можна буде складати необмежену кількість разів. Про зміни у процедурі складання іспиту на право керування транспортним засобом повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Практичний іспит на право керування автомобілем: МВС повідомило про зміни, які порадують українців

Так, планується скасувати обмеження на кількість спроб складання практичного іспиту. Таке право діятиме протягом дії свідоцтва про закінчення автошколи - 2 роки.

Крім того, планується спростити отримання талону попереднього запису на практичний іспит. За новими правилами пропонується надати можливість отримання талону попереднього запису на складення практичного іспиту online, тобто оформлення талону буде відбуватись через сервіс Е-ЗАПИС на сайті Головного сервісного центру МВС.

Нововведення мають запрацювати протягом року.

Нагадаємо, що зараз дається лише три спроби на складання практичного іспиту.

А для отримання талону потрібно приїхати в сервісний центр МВС.


Лія Ільченко, ZN.ua





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