У Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українців

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені виїхати за кордон. Так, деякі наші громадяни виїхали до Норвегії. Країна продовжила термін дії водійських прав для українців. Відтепер документи водіїв з України у Норвегії будуть визнавати ще 3 роки, передає «24 канал».

У квітні 2022 року влада Норвегії продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, із 3 до 12 місяців. Відтоді багато українських біженців влаштувалися в Норвегії, значна частина з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в країні.

У норвезькому уряді зазначили, що будуть визнавати всі категорії прав водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі.

«Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, доки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи прав водія, а не тільки для легкових автомобілів», – сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

Повідомляється, що українські біженці, які мають права на керування вантажівками та автобусами, можуть бути корисними в норвезькому суспільстві.