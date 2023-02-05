У Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українців

Уряд Норвегії вніс деякі зміни до правил видачі водійських прав, інформує ZN.ua.

У Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українців
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Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені виїхати за кордон. Так, деякі наші громадяни виїхали до Норвегії. Країна продовжила термін дії водійських прав для українців. Відтепер документи водіїв з України у Норвегії будуть визнавати ще 3 роки, передає «24 канал».

У квітні 2022 року влада Норвегії продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, із 3 до 12 місяців. Відтоді багато українських біженців влаштувалися в Норвегії, значна частина з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в країні.

У норвезькому уряді зазначили, що будуть визнавати всі категорії прав водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі.

«Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, доки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи прав водія, а не тільки для легкових автомобілів», – сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

Повідомляється, що українські біженці, які мають права на керування вантажівками та автобусами, можуть бути корисними в норвезькому суспільстві.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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