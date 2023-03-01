Скільки коштує для українців обмін водійських прав за кордоном

За даними ООН , через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну майже 8 млн українців були змушені шукати безпечний притулок за кордоном. Сьогодні ми розповімо про те, в яких країнах українці можуть обміняти національне посвідчення водія, і скільки це коштує.

Українці вперше отримали можливість обміну посвідчень водіїв у Польщі. Це сталося влітку 2022 року. Наразі у Польщі українці можуть обміняти свої "права" у Варшаві, Гданську та у Вроцлаві.

У 2023 році така послуга з'явилася для українців ще у трьох країнах – Туреччині, Словаччині та Чехії (у Празі).

У Польщі для українців вартість обміну національного посвідчення водія становить 254 грн + 455 злотих, у Словаччині – 254 гривні + 95 євро, у Чехії – 254 грн + 2310 чеських крон, а в Туреччині – 254 грн + 2000 турецьких лір.

Через деякий час така послуга стане доступною і в інших країнах Європи. Наприклад, у Німеччині, куди виїхало багато українських біженців. Щоправда, коли саме така послуга стане доступною українцям у ФРН – поки що не відомо.

Для обміну у вищевказаних країнах національного посвідчення водія українці повинні звернутися в офіс державного підприємства "Документ" і пред'явити адміністратору своє національне посвідчення водія, паспорт громадянина України, довідку платника податків. Якщо ID-картка, в якій немає вказівки зареєстрованого місця проживання, то необхідно також пред'явити виписку про реєстрацію місця проживання.

У яких випадках ця послуга надається? У тому випадку, якщо змінилися анкетні дані водія (наприклад, він змінив прізвище), якщо закінчився термін дії "прав", якщо вони пошкоджені, або просто за бажанням водія.

Перед відвідуванням ДП "Документ" обов'язково спочатку дізнайтеся про час його роботи. Так, у Чехії офіс ДП "Документ" у Празі працює з вівторка по п'ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу – з 9:00 до 14:45 за місцевим часом. Вихідні дні – неділя та понеділок.

Слід зазначити, що у 2022 році сервісні центри МВС України видали понад 1,2 млн посвідчень водія. З них понад 434 тисячі – вперше. Деякі українці продовжують купувати підроблені посвідчення водія (наприклад, в Інтернеті). Але за використання підроблених документів у нашій країні передбачено кримінальне покарання.

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