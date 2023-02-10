Українців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - приклад

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Власники "євроблях" раніше скаржилися на проблеми із постановкою на облік автівок, які ввозили в Україну з-за кордону, але у Миколаївської області під час перереєстрації автомобіля Ford Mondeo за дорученням було виявлено "перебиті" номери кузова.

Про це інформує сервісний центр МВС, інформує Апостроф.

Фахівці експертної служби підтвердили висновком, що фабричний номер кузова було дійсно сфабриковано.

Як з’ясувалося, зловмисники вправно вирізали шмат номера кузова з ідентифікаційним номером, а щоб приховати це – вварили на це місце деталь з номером від іншого авто.

Реєстраційні дії було припинено, а справу передали до поліції, повідомили у Сервісному центрі.

Як зауважують у відомстві, під час перереєстрації автомобіля з одного власника на іншого, обов’язковим кроком є експертне дослідження транспортного засобу перед зверненням до сервісного центру МВС.


Олексій Руденко, Апостроф





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