Українців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - приклад

Власники "євроблях" раніше скаржилися на проблеми із постановкою на облік автівок, які ввозили в Україну з-за кордону, але у Миколаївської області під час перереєстрації автомобіля Ford Mondeo за дорученням було виявлено "перебиті" номери кузова.

Про це інформує сервісний центр МВС, інформує Апостроф .

Фахівці експертної служби підтвердили висновком, що фабричний номер кузова було дійсно сфабриковано.

Як з’ясувалося, зловмисники вправно вирізали шмат номера кузова з ідентифікаційним номером, а щоб приховати це – вварили на це місце деталь з номером від іншого авто.

Реєстраційні дії було припинено, а справу передали до поліції, повідомили у Сервісному центрі.

Як зауважують у відомстві, під час перереєстрації автомобіля з одного власника на іншого, обов’язковим кроком є експертне дослідження транспортного засобу перед зверненням до сервісного центру МВС.