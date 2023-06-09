Аеропорт Львів хочуть запустити за прикладом "зернового коридору"

Україна та ЄС підписали програму "Механізм "Сполучення Європи".

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького можуть розпочати роботу на умовах "гуманітарного коридору". Про це заявив голова Львівської ОВ Максим Козицький у коментарі телеканалу "Перший Західний" після підписання програми "Механізм "Сполучення Європи", інформує ZN.ua.

Аеропорт Львів хочуть запустити за прикладом
© Міжнародний аеропорт "Львів"

"Можливо відкриття аеропорту – одна з таких речей, на які ми дуже чекаємо. Це питання було порушено. Ми сподіваємося, що так, як є "зерновий коридор", так може бути і "гуманітарний коридор", який може бути забезпечений Європейським союзом", – наголосив голова Львівської ОВА.

Програму ЄС "Механізм "Сполучення Європи" підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та комісар Євросоюзу з питань транспорту Адіна Велян.

Україна першою з країн, які не є членом Євросоюзу, приєдналася до вищезгаданої програми.

Раніше повідомлялося, що Росія знову шантажує світ і цього разу вимагає відновити експорт аміаку через Одесу. Інакше РФ не пропускатиме судна в український порт "Південний" у рамках "зернового коридору".


Олена Середа, ZN.ua





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