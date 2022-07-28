Російський водій у Польщі сказав, що він думає про Путіна

Кремлівська пропаганда стверджує, що майже 100% жителів Росії підтримують рішення Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Можливо, справжню думку їм заважає висловити диктаторський режим ватажка Кремля. За кордоном у росіян думка змінюється…

Російський водій у Польщі сказав, що він думає про Путіна

У Мережі показали фотографію кросовера Volvo XC90 на російських номерах із характерним висловом на адресу Путіна. Цей автомобіль помітили у Польщі. Якщо бути точнішим, то у Кракові.

Таку наклейку власник Volvo XC90 з російськими номерами може дозволити лише поза межами РФ, у якій жорстко переслідують не лише опозиціонерів, а й просто інакодумців.

Російський водій у Польщі сказав, що він думає про Путіна

Нагадаємо, російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Вони намагалися захопити Київ та Харків, але були відбиті. Наприкінці березня російських окупантів вибили із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Наразі окупанти намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області. Ціною великих втрат вони змогли досягти тимчасового тактичного успіху, захопивши Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Бої продовжуються.

Раніше повідомлялося, що в Україні внаслідок злочинних дій російських окупантів пошкоджено чи зруйновано 25 000 км доріг.


Максимов Віталій, Тудей





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