Судно з росіянами загорілося прямо в морі: що відомо про ситуацію

Судно з росіянами загорілося прямо в морі: що відомо про ситуацію

Російський пором з уживаними легковими машинами з Японії загорівся по дорозі до Владивостока.

Про це передавати японська газета Hokkoku, сам інцидент стався напередодні, 25 червня.

Консульство росії в найближчому японському місті Ніїгата підтвердило в соцмережах інформацію про подію.

Згідно публікації Hokkoku, пожежа сталася на борту вантажного порома «Ангара» о 14:32 дні за місцевим часом (8:32 за Києвом), коли судно знаходилося в 28 км від населеного пункту Вадзіма на острові Хонсю. Про інцидент було повідомлено в штаб-квартиру управління безпеки на морі в Ніїгаті, де є консульство російської федерації.

У момент події на борту зареєстрованого в Сеьрра-Леоне 115-метрового судна водотоннажністю 6 330 т знаходилися 25 російських моряків. Шість з них залишилися гасити пожежу, інших підібрав проходив поблизу контейнеровоз.

"Ангара" слідувала з Порту Фусики до Владивостока з вантажем старих автомобілів. Згідно з попередньою версією, яку озвучила Японська Преса, загоряння могло початися в одній з машин. Інформація про безпосередні причини пожежі поки відсутня, їх повинні встановити Японські компетентні органи.


Алексей Ионов, politeka.net





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