Авто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в Україні
Серед найбільш популярних марок серед вживаних авто у потенційних покупців у жовтні лідирують позашляховики марки Jeep, а ось з точки зору моделей за ціною до $3000 найбільший інтерес в українців викликали Ford Sierra та Daewoo Nexia, які, на щастя, не входять до переліку найненадійніших кросоверів.
Про це інформує сайт Avtosota, який провів дослідження попиту та пропозицій на одному з популярних сервісів безкоштовних оголошень, інформує
Найчастіше за останній місяць українці продавали автівки бренду Mercedes Benz (190 оголошень), Ford (170 оголошень), Renault (155 оголошень), Fiat (140 оголошень) та Toyota (105 оголошень).
Водночас попит викликали Jeep – 17 відгуків на 1 пропозицію, BMW – 14 відгуків, Great Wall – 13 відгуків, Daewoo – 11 відгуків та Alfa Romeo – 9 відгуків.
У розрізі моделей українці за останній місяць найчастіше цікавилися Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.
Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі. про що свідчать 88 541 оголошення, подані в період з 13 вересня по 13 жовтня. Далі йдуть авто на газі та дизельному паливі.