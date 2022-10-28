Авто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в Україні

Серед найбільш популярних марок серед вживаних авто у потенційних покупців у жовтні лідирують позашляховики марки Jeep, а ось з точки зору моделей за ціною до $3000 найбільший інтерес в українців викликали Ford Sierra та Daewoo Nexia, які, на щастя, не входять до переліку найненадійніших кросоверів.

Про це інформує сайт Avtosota, який провів дослідження попиту та пропозицій на одному з популярних сервісів безкоштовних оголошень, інформує Апостроф .

Найчастіше за останній місяць українці продавали автівки бренду Mercedes Benz (190 оголошень), Ford (170 оголошень), Renault (155 оголошень), Fiat (140 оголошень) та Toyota (105 оголошень).

Водночас попит викликали Jeep – 17 відгуків на 1 пропозицію, BMW – 14 відгуків, Great Wall – 13 відгуків, Daewoo – 11 відгуків та Alfa Romeo – 9 відгуків.

У розрізі моделей українці за останній місяць найчастіше цікавилися Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі. про що свідчать 88 541 оголошення, подані в період з 13 вересня по 13 жовтня. Далі йдуть авто на газі та дизельному паливі.