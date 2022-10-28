Авто за ціною до 3 тисяч доларів: названо найпопулярніші моделі та марки в Україні

Серед найбільш популярних марок серед вживаних авто у потенційних покупців у жовтні лідирують позашляховики марки Jeep, а ось з точки зору моделей за ціною до $3000 найбільший інтерес в українців викликали Ford Sierra та Daewoo Nexia, які, на щастя, не входять до переліку найненадійніших кросоверів.

Про це інформує сайт Avtosota, який провів дослідження попиту та пропозицій на одному з популярних сервісів безкоштовних оголошень, інформує Апостроф.

Найчастіше за останній місяць українці продавали автівки бренду Mercedes Benz (190 оголошень), Ford (170 оголошень), Renault (155 оголошень), Fiat (140 оголошень) та Toyota (105 оголошень).

Водночас попит викликали Jeep – 17 відгуків на 1 пропозицію, BMW – 14 відгуків, Great Wall – 13 відгуків, Daewoo – 11 відгуків та Alfa Romeo – 9 відгуків.

У розрізі моделей українці за останній місяць найчастіше цікавилися Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі. про що свідчать 88 541 оголошення, подані в період з 13 вересня по 13 жовтня. Далі йдуть авто на газі та дизельному паливі.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Нові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу змінуНові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу зміну
Як експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчатьЯк експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчать
У Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофактУ Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофакт
Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSeOpel розробив спортивний кросовер Grandland GSe
Toyota розповіла, скільки коштуватиме нова Toyota CrownToyota розповіла, скільки коштуватиме нова Toyota Crown
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні може з'явитися новий штраф для пішоходівВ Україні може з'явитися новий штраф для пішоходів
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
В Україні створили монструозний 6-колісний автомобіль
Які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларівЯкі авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів
В Україні оновили список захворювань, з якими не можна керувати автомобілемВ Україні оновили список захворювань, з якими не можна керувати автомобілем
Ford зненацька відмовився від виробництва популярної в Україні моделіFord зненацька відмовився від виробництва популярної в Україні моделі
Як експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчатьЯк експлуатувати електромобілі взимку: в автошколах цьому не вчать
Українці почали частіше купувати нові китайські автомобіліУкраїнці почали частіше купувати нові китайські автомобілі
Які автомобілі з пробігом можна купити в Україні до $5 000Які автомобілі з пробігом можна купити в Україні до $5 000
В Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливоВ Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливо
Последние новости
Подгружаем последние новости