Volkswagen “вб'є“ три популярні моделі: відомо чому

Компанія Volkswagen через еру електромобілів, яка настає, планує незабаром зняти з конвеєра три свої популярні моделі. Йдеться про Volkswagen Polo, Taigo та T-Cross.

У Європі з 2035 року повністю заборонять продавати нові бензинові та дизельні автомобілі. Мало того, незабаром на Старому континенті для автомобілів запровадять екологічний стандарт Євро-7. Через це автовиробникам доводиться переглядати свої модельні лінійки та інвестувати величезні кошти у розробку електрокарів.

Volkswagen не виняток. З 2033 року він випускатиме лише електромобілі. Деякі автовиробники повністю перейдуть електромобілі ще раніше. Трансформація модельної лінійки цього німецького автогіганта вже розпочалася.

Так, відомо, що першим із модельної лінійки Volkswagen зникне Passat. Натомість у 2024 році покупцям запропонують електромобіль Volkswagen ID.7. Volkswagen Golf нового покоління не матиме, на жаль, але назву Golf отримає новий електромобіль, який з'явиться у продажу через кілька років. Компактний кросовер Tiguan нове покоління отримає, але він також стане електричним.

Тепер європейські ЗМІ повідомляють, що Volkswagen Polo, Taigo та T-Cross теж не матимуть нових поколінь. Після того, як закінчиться життєвий цикл цих машин, їх знімуть із конвеєра.

У Volkswagen життєвий цикл покоління автомобіля складає 7 років. Це означає, що серійне виробництво Polo припиниться наприкінці 2024 року, Taigo – наприкінці 2025 року, а T-Cross – наприкінці 2027 року.

Очікується, що назву Polo компанія Volkswagen буде використовувати в новому автомобілі з електричною силовою установкою. Polo добре відомий і було б дивно відмовлятися від цієї назви. Мабуть, новий Polo збудують на платформі MEB+. Але поки що про це ще нічого офіційно не відомо.

Нагадаємо, в Україні вже продається новий Volkswagen Golf. У комплектації Style він коштує від 1 254 472 гривні. Він оснащується 1,4-літровим двигуном, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

У цю комплектацію входить, наприклад, тризонний клімат-контроль, цифрова панель приладів, круїз-контроль, спортивні сидіння, парктронік спереду і ззаду, підігрів передніх сидінь і керма, камера заднього виду, 17-дюймові колісні диски та інше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Volkswagen планує до 2030 року повністю відмовитися від механічної коробки передач.