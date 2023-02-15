Б/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделі

У січні 2023 року в Україні б/в автомобілі продавали за середньою ціною в 5150 доларів. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

У січні 2022 року середня вартість вживаних автомобілів на українському ринку становила 6 000 доларів. Ціни почали знижуватись з вересня минулого року. Але дешевшають далеко не всі вживані автомобілі.

Так, до десятки найбільш популярних автомобілів на вторинному ринку в Україні увійшли Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/21099, Daewoo Lanos, ВАЗ 2106, Renault Megane, BMW 5 Series, ВАЗ 2101 та BMW 3 Series. І ніхто з них у січні 2023 року не подешевшав.

Натомість у січні знизилася вартість Ford Focus (на 0,8%), Mercedes-Benz E-Class (на 4,8%) та Audi A6 (на 5%).

Уживаний Volkswagen Passat у січні 2023 року в середньому коштував 6 750 доларів, Skoda Octavia – 6 800 доларів, Volkswagen Golf – 4 850 доларів, Daewoo Lanos – 2 500 доларів, Renault Megane – 6 550 доларів, BMW 5 Series - 6 500 доларів, а BMW 3 Series - 5 625 доларів.

Найдешевше автомобілі продають у регіонах, які найбільше постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Так, у січні 2023 року середня ціна вживаних автомобілів у Миколаївській області становила 3 300 доларів, у Донецькій області – 3 000 доларів, а в Херсонській області – 2 800 доларів.

Найвища середня вартість вживаних автомобілів минулого місяця спостерігалася в Києві та Київській області – 6 999 доларів. Трохи відстали в цьому показнику Закарпатська та Львівська області, в яких середня вартість уживаних машин у січні 2023 року становила 6 500 та 6 459 доларів відповідно.

З чим пов'язане зниження цін на б/в автомобілі в нашій країні? Експерти Інституту досліджень авторинку кажуть, що насамперед це результат складної економічної ситуації в Україні й також це звязано з низькою купівельною спроможністю. Деяким продавцям доводиться знижувати ціни на автомобілі, щоб їх продати. Експерти зазначають, що у продажу збільшилася кількість бюджетних автомобілів.

У 2023 році, мабуть, в Україні автомобільний ринок потроху оживатиме. Але це багато в чому залежатиме від економічної ситуації в країні, курсу долара, ситуації на фронті і навіть від наявності електроенергії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні різко збільшилася кількість угонів автомобілів. Найчастіше їх розбирають на запчастини, які потім продають.