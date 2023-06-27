Під час спеки: як запобігти перегріву двигуна

Така небезпека існує в літній період.

За прогнозами синоптиків, це літо буде доволі спекотним. В таку погоду для автомобілістів існує ризик перегріву двигуна машини, інформує ZN.ua .

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Є спосіб, який допоможе уникнути цього навіть у розпал спекотного літа, пише «Апостроф».

Під час руху під спекотним сонцем варто стежити за показаннями приладів, і коли стрілка майже дійде до червоної позначки, можна остудити мотор, не вимикаючи його.

Зокрема, треба включити піч на повну та відкрити вікна, потім припаркуватися на узбіччі, але не глушити перегрітий двигун. Мотор має працювати разом з обігрівачем. Такий спосіб дасть можливість поступово знизити його температуру.