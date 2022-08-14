2022-08-14
Автомобілі з якими двигунами найчастіше обирають українці
Експерти склали рейтинг нових автомобілів з типами двигунів, які мали найбільший попит серед українців у липні 2022 року.
Про це повідомляє
Так, у липні покупці віддавали перевагу таким новим легковикам:
- авто із бензиновими двигунами — 59% ринку;
- автомобілі із дизельними двигунами — 23%;
- авто із гібридною силовою установкою — 12%;
- авто цілком електричні — 5%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.
Найпопулярніші автомобілі серед кожного виду двигунів:
- популярні «бензинові» автівки — CHERY Tiggo 4;
- серед дизельних авто — RENAULT Sandero;
- найбільш привабливі гібриди — TOYOTA RAV-4;
- з-поміж нових електрокарів — VOLKSWAGEN ID.4;
- нові автомобілі з ГБО — CHERY Tiggo 4.