Автомобілі з якими двигунами найчастіше обирають українці

Експерти склали рейтинг нових автомобілів з типами двигунів, які мали найбільший попит серед українців у липні 2022 року.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на Асоціацію автовиробників України «Укравтопром».

Так, у липні покупці віддавали перевагу таким новим легковикам:

  • авто із бензиновими двигунами — 59% ринку;
  • автомобілі із дизельними двигунами — 23%;
  • авто із гібридною силовою установкою — 12%;
  • авто цілком електричні — 5%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найпопулярніші автомобілі серед кожного виду двигунів:

  • популярні «бензинові» автівки — CHERY Tiggo 4;
  • серед дизельних авто — RENAULT Sandero;
  • найбільш привабливі гібриди — TOYOTA RAV-4;
  • з-поміж нових електрокарів — VOLKSWAGEN ID.4;
  • нові автомобілі з ГБО — CHERY Tiggo 4.





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