Автомобілі з якими двигунами найчастіше обирають українці

Експерти склали рейтинг нових автомобілів з типами двигунів, які мали найбільший попит серед українців у липні 2022 року.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на Асоціацію автовиробників України «Укравтопром».

Так, у липні покупці віддавали перевагу таким новим легковикам:

авто із бензиновими двигунами — 59% ринку;

автомобілі із дизельними двигунами — 23%;

авто із гібридною силовою установкою — 12%;

авто цілком електричні — 5%;

автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найпопулярніші автомобілі серед кожного виду двигунів: