Toyota Corolla проїхала 2 млн км без заміни двигуна та трансмісії

Автомобілі компанії Toyota давно славляться своєю надійністю. Але навіть серед них трапляються супернадійні моделі. У Новій Зеландії показали універсал Toyota Corolla, який на одному двигуні проїхав понад 2 млн кілометрів.

В мережі показали автомобіль Toyota, який проїхав 2 млн км без заміни двигуна чи КПП

Новозеландець Грем Хеблі придбав цю Toyota Corolla 1993 року випуску у 2000-го році. Тоді пробіг машини складав близько 80 000 км. Нині – понад 2 млн кілометрів.

Хеблі розвозить своєю машиною газети. Щотижня він проїжджає близько 5000 км. Тож він кожні два тижні перевіряє автомобіль на СТО. Потрібно відзначити, що цій Toyota Corolla під капотом досі знаходиться рідний двигун. Коробка передач також оригінальна. Так, їх ремонтували, але не міняли.

В мережі показали автомобіль Toyota, який проїхав 2 млн км без заміни двигуна чи КПП

У чому причина такої фантастичної надійності? Сам Хеблі каже, що автомобіль дуже надійний і його дбайливо експлуатують. І не забуватимемо про регулярне технічне обслуговування. Як бачимо, насправді у секреті довголіття автомобілів немає нічого незвичайного.

Нагадаємо, у 2021 році Toyota увійшла до трійки автовиробників, що випускають найнадійніші автомобілі за версією Consumer Reports. Особливою надійністю відзначилися моделі Prius, Prius Prime, 4Runner та Camry.

В мережі показали автомобіль Toyota, який проїхав 2 млн км без заміни двигуна чи КПП

Раніше в Мережі показали 30-річний Volvo 740 із пробігом понад 1,6 млн кілометрів.


Максимов Віталій, Тудей





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