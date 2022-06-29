Через 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄС

З 2035 року в Європі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Така норма закладена у новий пакет заходів щодо захисту клімату, прийнятого країнами ЄС на зустрічі міністрів екології в Люксембурзі, повідомляє “Радіо Свобода”.

Також буде створено окремий фонд, щоб допомогти малозабезпеченій частині населення та малому бізнесу впоратися зі зростанням цін на енергію через жорсткішу політику щодо викидів парникових газів.

Крім заборони на автомобільні двигуни внутрішнього згоряння з 2035 року та створення кліматичного фонду допомоги, обмеження щодо викидів оксиду вуглецю будуть застосовуватись також у галузі авіації та судноплавства.