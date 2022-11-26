Шпигуни розсекретили новий кросовер Fiat 600

За даними італійських ЗМІ, компанія Fiat планує в кінці 2023 року випустити на ринок новий електричний кросовер Fiat 600. Шпигунські фотографії, розміщені в Інтернеті, підтверджують, що роботи над ним дійсно ведуться.

Fiat у 1955-1969 роках вже випускав автомобіль під назвою Fiat 600. Тепер італійський автогігант планує відродити цю назву, наслідуючи приклад Renault, який розробляє сучасні версії своїх знаменитих моделей Renault 4 та Renault 5.

За чутками, новий Fiat 600 збудують на платформі CMP, яка лежить в основі таких моделей, як DS 3, Opel Mokka, Peugeot 2008 та новий електричний кросовер Jeep Avenger, представлений у жовтні 2022 року на автосалоні у Парижі.

Судячи з фотографій, зовні Fiat 600 нагадуватиме Fiat 500e. У лінійці Fiat він розташовуватиметься між Fiat 500e та Fiat 500X. Він отримає електричну силову установку, таку ж як DS 3, який з'явиться в січні 2023 року. Ця силова установка складається з двигуна Emotors потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту, і літій-іонної батареї на 54 кВтг. У Jeep Avenger з такою силовою установкою запас ходу складає 400 км.

Fiat 600 випускатимуть у Польщі на тому самому заводі, де і Jeep Avenger. У продажу він з'явиться у 2023 чи 2024 році. Скільки він коштуватиме – про це поки що говорити зарано, бо ми ще не маємо відповідної інформації.

Раніше стало відомо, що у 2023 році у продажу з'явиться Fiat Panda нового покоління.