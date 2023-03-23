Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008

Компанія Peugeot вивела на дорожні випробування новий електричний кросовер Peugeot E-5008. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати у Скандинавії.

Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008

У січні 2023 року Peugeot розповів про свої плани щодо розробки та випуску електромобілів. І треба сказати, що це дуже амбітні плани. У модельній лінійці цього французького автогіганта вже є кілька електрокарів. Наприклад, електричні хетчбеки Peugeot E-208 та E-308, а також електричний універсал E-308 SW. До них незабаром приєднається електричний вседорожній хетчбек Peugeot E-408 і два електричні кросовери: E-3008 і E-5008.

Очікується, що Peugeot E-5008 у продажу з'явиться у 2025 році. Але не виключено, що його продаж може розпочатися і в 2024 році.

Peugeot E-5008 вже вперше помітили під час дорожніх випробувань. Цікаво, що на цьому тестовому прототипі встановлені серійні кузовні панелі. Короткі звиси свідчать, що цей кросовер побудований на спеціальній платформі, мабуть, STLA Medium. На цій же платформі, до речі, Peugeot збудував електричний кросовер E-3008. Це означає, що E-5008 матиме повнопривідну версію з двома електромоторами і із запасом ходу в 500 км.

Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008

На фото Peugeot E-5008 виглядає менш громіздким, ніж стандартний Peugeot 5008 з двигуном внутрішнього згоряння, який зараз продається в різних країнах світу. Це зрозуміло, адже його побудовано на спеціальній платформі для електромобілів.

E-5008 може навіть бути трохи менше за розмірами, ніж стандартний кросовер 5008. Але він матиме більш просторий салон.

Потрібно відзначити, що у Peugeot 5008 буде не тільки електрична версія, але також залишаться версії з двигунами внутрішнього згоряння. Швидше за все це будуть гібридні силові установки.

В Україні найближчим часом розпочнеться продаж нового електричного кросовера Peugeot E-2008. У нього запас ходу становить 307–330 км. У комплектації GT він коштуватиме 1 360 900 гривень.

Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008

Що ж до стандартного Peugeot 5008, то в Україні він зараз у комплектації GT коштує від 1 579 600 гривень. Він оснащується дизельним двигуном 2.0 HDi 150, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Раніше стало відомо, що Peugeot розробляє новий купе-кросовер. Це Peugeot 408 нового покоління. У продажу він з'явиться до кінця 2023 року.


Максимов Віталій, Тудей





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