Peugeot розробляє новий кросовер для України

Компанія Peugeot у другій половині 2023 року почне продавати оновлений Peugeot 2008. Фотошпигуни вперше його помітили під час дорожніх тестів у Швеції. Цей кросовер продаватиметься і в Україні.

На фотографіях у тестового Peugeot 2008 камуфляж тільки ззаду, тому можна подумати, що там і відбудуться зміни в дизайні. Так, задні ліхтарі змінять дизайн. Можливо, зміниться задній бампер. Але попереду також будуть зміни. Тому надалі Peugeot тестуватиме цей новий кросовер і з переднім камуфляжем, у цьому ми не сумніваємось.

Які зміни відбудуться у салоні – не відомо. Але вони точно будуть. Можливо з'явиться нове обладнання.

На фотографіях перед нами автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Але у цієї моделі буде повністю електрична версія e-2008. Який вона матиме запас ходу – ще не відомо. У електричного кросовера Peugeot E-3008, що створюється на платформі STLA Medium, запас ходу становитиме 700 км. Дуже добрий запас ходу.

Покупцям оновленого Peugeot 2008 запропонують також гібридну версію із 48-вольтовою системою. Така "м'яка" гібридна технологія буде доступна з бензиновими двигунами PureTech потужністю 100 і 136 к.с. Коробка передач – 6-ступінчаста автоматична з подвійним зчепленням. У чому буде головна перевага гібридного Peugeot 2008? Стверджується, що у такого кросовера витрати пального знизиться на 15%. А ось які будуть у нього динамічні характеристики – ми ще не знаємо.

Peugeot почне продавати оновлений Peugeot 2008 у другій половині 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не повідомлялося. Можливо, його дебют відбудеться у жовтні на автосалоні у Парижі.

В Україні зараз Peugeot 2008 коштує від 878 300 гривень. Він оснащується 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 130 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Є версія із дизельним мотором BlueHDi. Вона коштує від 968 900 гривень.

У стандартній комплектації є системи ABS, ASR, AFU, ESP, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, кілька подушок безпеки для водія та переднього пасажира, захист двигуна, клімат-контроль, електросклопідйомники передніх та задніх дверей, шкіряне кермо, 7-дюймовий сенсорний дисплей та багато іншого.

Нагадаємо, раніше в Мережі показали кросовер Peugeot 3008 нового покоління, який, як очікується, дебютує наприкінці 2023 року.