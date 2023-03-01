В Україні стартував продаж нового Peugeot 408

В Україні почали приймати попередні замовлення на Peugeot 408 нового покоління. Він дебютував влітку 2022 року.

Компанія Peugeot випускає Peugeot 408 із 2010 року. У 2014 році з'явилося його друге покоління. Влітку 2022 року дебютував новий Peugeot 408. Якщо раніше це був седан, то в новому поколінні він став крос-купе. Але в компанії Peugeot його називають фастбеком.

Він відрізняється матричною оптикою та 19-дюймовими колісними дисками. Щоправда, такі диски доступні лише у топовій комплектації. У більш доступних комплектаціях диски на 17 та 18 дюймів. Як опція доступні 20-дюймові колісні диски з шинами Goodyear. Їх можна назвати унікальними. 17-дюймові, 18-дюймові та 19-дюймові варіанти коліс поставляються з набагато більш екологічними шинами.

Довжина нового Peugeot 408 складає 4,69 м, ширина – 1,48 м, висота – 1,859 м, а колісна база – 2,787 метра. Об'єм багажника – від 505 до 1580 літрів. Тобто це досить місткий автомобіль для свого класу. Задні пасажири повинні почуватися комфортно.

У салоні привертає увагу i-Cockpit нового покоління з компактним кермовим колесом та парою 10-дюймових екранів (панель приладів та інформаційно-розважальна система). У стандартній комплектації є пакет Drive Assist, до якого входять кілька систем активної безпеки та допомоги водію (наприклад, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, моніторинг сліпих зон, система запобігання зіткненням, у тому числі під час руху заднім ходом).

В Україні новий Peugeot 408 продається з 1,6-літровим бензиновим двигуном PureTech потужністю 215 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Розгін до 100 км/год займає 7,9 секунд при максимальній швидкості 220 км/год. У Європі ця новинка має й інші мотори, а також гібридні силові установки.

Українцям новий Peugeot 408 пропонують у двох комплектаціях – Allure Pack та GT. Ціна – від 1 208 800 гривень. Якби була версія з 1,2-літровим бензиновим двигуном, вона коштувала б дешевше.

Потрібно звернути увагу на спортивну версію GT. Вона від інших версій відрізняється колісними дисками (19 дюймів), радіаторною решіткою в колір кузова, спортивним обвісом, алюмінієвими накладками на порогах і зеленим контрастним рядком.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали рендерні зображення Peugeot 3008 нового покоління. Його продажі повинні початися у 2023 році.