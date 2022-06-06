В РФ будут выпускать “упрощенные“ Lada и УАЗ

В РФ в ближайшее время начнут выпускать так называемые "упрощенные" автомобили Lada и УАЗ, у которых не будет электроники. Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Из-за санкций в РФ практически полностью прекратилось производство автомобилей. Продолжают работать только Ульяновский автозавод и завод китайской компании Haval. АвтоВАЗ из-за нехватки компонентов уже два месяца не работает.

Из-за дефицита микрочипов и других комплектующих в РФ ввели новые правила сертификации. В частности, разрешили выпускать машины без различных электронных систем и снизили экологический стандарт до Евро-0. В первую очередь это скажется на снижении уровня безопасности водителей и пассажиров.

Теперь внедорожники и пикапы УАЗ, а также Lada Granta будут выпускать без ранее обязательного оборудования. Ездить на таких машинах можно будет только по территории РФ и по Беларуси. В остальных странах эксплуатировать такие машины нельзя.

Эксперты говорят, что в ближайшее время в РФ начнут выпускать без электроники также микроавтобусы, автобусы и грузовики.

Напомним, ранее в Сети показали Lada без иностранных комплектующих.