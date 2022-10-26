Нові електромобілі Honda будуть дешевшими, ніж у конкурентів

Нові електромобілі Honda коштуватимуть дешевше, ніж конкуренти. Цього японці зможуть досягти завдяки співпраці з американським концерном General Motors.

У США знедавна діють нові правила податкових пільг для електромобілів. Тепер електромобілі для американського ринку повинні вироблятися в Північній Америці і мати американські технології акумулятора, щоб вони могли претендувати на кредити. У результаті, у США помітно збільшилася вартість електрокарів.

Honda вже давно співпрацює із General Motors. І тепер японський автогігант отримав від цього партнерства додатковий плюс. Завдяки співпраці з GM нові електромобілі Honda коштуватимуть значно дешевше, ніж аналогічні машини конкурентів.

Йдеться, зокрема, про електромобілі Honda Prologue та Acura ZDX, які зараз розробляє Хонда. Prologue можна вважати аналогом Chevrolet Blazer, а ZDX – аналогом Cadillac Lyriq. Обидві японські новинки будуть випускати в США .

Боси компанії Honda, використовуючи заводи General Motors та американські батареї Ultium, заощадять мільйони доларів. В іншому випадку японцям довелося б інвестувати кошти у розробку власного обладнання та, можливо, навіть у будівництво нових заводів.

Нагадаємо, раніше Honda показала новий електричний кросовер Prologue.