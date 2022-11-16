На українських автовласників чекає чергове подорожчання: якими будуть ціни

В Україні не лише планують підняти штрафи для водіїв, а й хочуть збільшити ціни на деякі державні послуги для автомобілістів. Замість фіксованих тарифів пропонується використати прив’язку вартості адмінпослуг до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.

Про це йдеться у законопроекті №8193, пише «Апостроф» з посиланням на AUTO.RIA.

Як аргумент, автори законопроекту вказали, що ціни на адмінпослуги не змінювалися більше 10 років і за цей час суттєво зросли витрати на їх надання – більш ніж на 300%.

Автори законопроекту вважають за доцільне замість фіксованих тарифів запровадити прив’язку вартості адмінпослуг до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. Вартість кожної окремої послуги визначатиметься як коефіцієнт (множник) від прожиткового мінімуму.

Важливо враховувати, що нові тарифи вказані не як фіксовані, а як граничні (максимальні), тобто теоретично вони можуть бути меншими. Також треба розуміти, що у ціну включено вартість бланків документів та номерних знаків для відповідних послуг.

Щоб зрозуміти, скільки може коштувати отримання посвідчення водія чи реєстрація автомобіля, якщо цей проект стане законом, експерти взяли значення розміру прожиткового мінімуму для 2023 року (2 684 грн) та кілька основних послуг, що надаються в сервісних центрах МВС для автомобілістів.