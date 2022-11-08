У грудні відбудуться зміни у реєстрації авто та оформленні “прав“

З наступного місяця, з грудня 2022 року, українські автомобілісти зможуть реєструвати автомобілі та оформлювати посвідчення водія без використання пластикових бланків. Про це повідомила прес-служба МВС України.

У грудні відбудуться зміни у реєстрації авто та оформленні “прав“

Зараз при реєстрації автомобіля обов'язково потрібно оформити його бланк. Але з 14 грудня 2022 року Е-свідоцтво водія зможе його повністю замінити. Це ж стосується і посвідчення водія.

У чому саме виражатиметься користь для водіїв? Наприклад, їм більше не доведеться платити гроші за бланкові документи. Звичайно, за сучасними мірками їхня вартість невелика, але важливий сам факт...

До того ж не потрібно буде витрачати час, так як для оформлення "прав" знадобиться зробити лише кілька кліків у Електронному кабінеті водія. І для реєстрації ТЗ теж.

У грудні відбудуться зміни у реєстрації авто та оформленні “прав“

Тим часом, раніше повідомлялося, що у мобільному додатку Дія буде можливість розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Цю функцію планували спочатку запровадити у 2021 році, а потім її відклали на 2022 рік. Однак через війну з російськими окупантами розмитнення євроблях у додатку Дія поки що не запрацювала. Технічно вона майже повністю готова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін спростив реєстрацію автомобілів в Україні.


Максимов Віталій, Тудей





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