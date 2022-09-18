Екс-конструктор Lada прогнозує деградацію автомобілів в РФ

Якщо існуюча зараз ситуація в автомобільній промисловості РФ збережеться, то російські автомобілі й надалі деградуватимуть. Такий прогноз зробив Сергій Курдюк, який на початку 2010-х був головним конструктором АвтоВАЗу.

Екс-конструктор Lada прогнозує деградацію автомобілів в РФ

За його словами, ті нечисленні автозаводи в РФ, які ще працюють, зараз отримують комплектуючі з Китаю, Індії, Ірану, деяких інших азіатських країн. Це призведе до повільної деградації автомобілів, що випускаються у РФ.

Що розуміється під деградацією? Насамперед, російські автомобілі будуть ще гіршими за якістю, ніж зараз. До того ж вони оснащуватимуться мінімальним набором обладнання. За додаткове обладнання покупцям доведеться дуже переплачувати. Втім, це спостерігається вже зараз.

Екс-конструктор Lada прогнозує деградацію автомобілів в РФ

Курдюк не виключає, що згодом російські автомобілі з ринку взагалі будуть витіснені китайськими машинами. До речі, у РФ дилери Lada вже почали продавати китайські автомобілі, оскільки не вистачає "продукції" АвтоВАЗу.

Курдюк вважає, щоб запобігти такому розвитку подій, потрібно на державному рівні створювати нацпроекти з локалізації випуску комплектуючих, запроваджувати пільгові інвестиції та ін. Ось тільки навряд чи в сучасній РФ таке можливо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яке обладнання приберуть із автомобілів Lada.


Максимов Віталій, Тудей





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