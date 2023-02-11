У 2023 році підвищувати акциз на бензин не будуть, – Гетманцев

В Україні у 2023 році не планують додатково збільшувати акциз на бензин та дизельне паливо. Таку заяву зробив голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На початку 2023 року стало відомо, що Міністерство фінансів розробило законопроект, який передбачає підвищення акцизів на скраплений газ із 52 до 125 євро за 1000 літрів, а також поступове збільшення акцизів на бензин. З 1 липня 2023 року пропонується повернути акциз на бензин у розмірі 213 євро за 1000 літрів. До 2028 року акциз на бензин та дизельне паливо має перевищити 300 євро за 1000 літрів. Міністерство фінансів при цьому посилається на Євросоюз та його директиви.

Народні депутати Верховної Ради ще не розглядали цей законопроект навіть у першому читанні. Данило Гетманцев каже, що з 1 липня 2023 року ставки акцизу на бензин та дизельне паливо повернуться на довоєнний рівень. Це передбачають зміни до податкового кодексу.

Що це означатиме для простих автомобілістів? Їм слід очікувати підвищення цін на бензин, дизельне паливо та автогаз.

З осені 2022 року трейдери при ввезенні автогазу платять акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів, а при ввезенні бензину та дизельного палива – 100 євро за 1000 літрів. Якщо паливо призначене для ЗСУ, то акциз платити не потрібно. Відповідний закон набрав чинності 30 вересня 2022 року.

До цього, з березня 2022 року, трейдерам не потрібно було платити акциз при ввезенні бензину, дизеля та автогазу. Це, а також зниження ПДВ на пальне до 7%, допомогло подолати паливну кризу та знизити ціни. Спочатку було заявлено, що така пільга розрахована на весь час воєнного стану. Проте її скасували восени.

Тим часом, в Україні у січні – на початку лютого 2023 року спостерігається зниження цін на автомобільне паливо. Так, у січні автогаз на українських заправках подешевшав у середньому майже на 10%. Наразі середня вартість автогазу в нашій країні становить 25,56 гривень за літр. І тенденція до зниження цін на автогаз на українських АЗС тримається.

Щодо бензину А-95, то його середня ціна зараз становить 47,99 гривень за літр. Середня вартість дизельного палива – 51,71 гр./літр.

Раніше стало відомо, що українські мережі АЗС сформували рекордні запаси палива.