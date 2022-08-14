На черзі – побутова техніка: у Росії Lada Vesta продають за ціною крутих іномарок

Світові санкції проти країни-агресора, яка розпочала повномасштабну війну проти України, продовжують замінювати комфорт росіян на похмуре "не скаржимося". Так, у Росії почали продавати вітчизняні Lada Vesta за ціною елітних іномарок.

Про це розповідає "Апостроф", інформує Апостроф.

У підсумковій вартості в російському автосалоні за Lada Vesta седан вказано 2 585 000 рублів, що дорівнює 40 500 євро, а Lada Vesta SW обійдеться в 2 680 000 рублів, тобто 42 тисячі євро.

Водночас іномарки коштують приблизно стільки же. Так, Mercedes за ціною варіюється від 42 292 до 42 535 євро в середньому, а нова модель Audi A4 2023 коштує від 40 995 євро. Цілих чотири моделі Hyundai можна придбати по 42 341 євро. Трохи дешевше обійдеться Jeep Gladiator - 42 117 євро, а Subaru за ціною від 40 934 до 41 118 євро.

І це ще не пік. Те саме чекає й на інші категорії товарів, зокрема, побутову електроніку.

Фото: t.me/donbasscase


Катерина Глянько, Апостроф





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