В Україні люксові автомобілі продають за ціною металобрухту, – Рахункова палата

В Україні стало більше випадків, коли люксові автомобілі продають практично за безцінь - за ціною металобрухту. Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати аудиту ефективності справляння та результативності контролю за повнотою нарахування та своєчасністю сплати військового збору до Державного бюджету.

Зокрема, аудитори Рахункової палати встановили, що 658 автомобілів загалом продали за 2 млн гривень. При цьому державний бюджет отримав лише 30,7 тис грн військового збору.

Як приклад у звіті Рахункової палати вказується випадок із американським преміальним електромобілем Tesla Model 3. Його продали за 5000 гривень, хоча на українському ринку його ціна становить від 829 тисяч гривень. При цьому було заплачено лише 75 гривень як військовий збір. Таким чином, вартість Tesla Model 3 під час продажу занизили в 166 разів.

Фахівці Рахункової палати кажуть, що в Україні за ціною металобрухту продають автомобілі Porshe, Infiniti, Tesla та інших преміальних автомобільних брендів. Внаслідок цього занижується сума військового збору.

Нагадаємо, в Україні військовий збір запровадили у 2014 році. Його ставка складає 1,5%. З серпня 2014 року до 2022 року (включно) Державний бюджет отримав 165,6 млрд гривень військового збору. Якщо у 2014 році військовий збір становив 2,5 млрд гривень, то у 2022 році – 33,7 млрд гривень.

Слід зазначити, що в Україні в лютому 2023 року середня вартість вживаного автомобіля становила 5000 доларів. Серед преміальних машин на вторинному ринку українці найчастіше зараз купують Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series та Audi A6. Середня вартість б/в Mercedes-Benz E-Class складає 5500 доларів, середня вартість BMW 3 Series – теж 5500 доларів, а середня вартість Audi A6 – 6000 доларів.

Найдорожче зараз вживані автомобілі в Україні коштують у Києві та Київській області, а також у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Наприклад, у Києві середня вартість б/в автомобіля становить 6950 доларів, а у Волинській області – 6300 доларів. Найдешевше автомобілі продають у прифронтових районах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українцям, які втратили автомобіль під час війни, можуть дозволити розмитнення 0%. У Верховній Раді України вже зареєстрували відповідний законопроект №9209. Наразі його розглядають у профільному парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.