Популярні вживані авто в Україні: з яких країн везуть і за якою ціною продають
Найдешевші машини везуть із Латвії, Великобританії та Фінляндії.
Найбільшим попитом в Україні, як і раніше, користуються доступні автомобілі з вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня таких було 32,8% загальної кількості розмитнених. Про це
Усього 62,3% усіх імпортних легкових автомобілів упродовж березня коштували менше $5 тисяч, а менше $10 тисяч — 82,9%.
Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.
Звідки везуть доступні за ціною авто?
Найдорожчими у березні виявилися старі авто, які постачали в Україну з Китаю – середня вартість $30,2 тисячі. На другому місці опинилася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому – Грузія ($13,7 тис.).
Найнижча середня митна вартість виявилася у легкових автомобілів з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.).
- Китай - $30 207.
- Угорщина - $16 074.
- Грузія - $13 771.
- Словенія - $11 756.
- Південна Корея - $10 719.
- США - $9993.
- Австрія - $9655.
- Норвегія - $9250.
- Канада - $8350.
- Бельгія - $7 570.
- Італія - $6 344.
- Словаччина - $6 006.
- Польща – $5 653.
- Данія - $4537.
- Швеція - $4469.
- Литва - $4071.
- Німеччина - $3979.
- Естонія - $3757.
- Чехія - $3 689.
- Нідерланди - $3 334.
- Франція - $3320.
- Швейцарія - $3302.
- Фінляндія - $3 240.
- Великобританія - $3165.
- Латвія - $2669.