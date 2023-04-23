Популярні вживані авто в Україні: з яких країн везуть і за якою ціною продають

Найдешевші машини везуть із Латвії, Великобританії та Фінляндії.

Найбільшим попитом в Україні, як і раніше, користуються доступні автомобілі з вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня таких було 32,8% загальної кількості розмитнених. Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку, інформує ZN.ua.

Популярні вживані авто в Україні: з яких країн везуть і за якою ціною продають
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Усього 62,3% усіх імпортних легкових автомобілів упродовж березня коштували менше $5 тисяч, а менше $10 тисяч — 82,9%.

Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.

Звідки везуть доступні за ціною авто?

Найдорожчими у березні виявилися старі авто, які постачали в Україну з Китаю – середня вартість $30,2 тисячі. На другому місці опинилася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому – Грузія ($13,7 тис.).

Найнижча середня митна вартість виявилася у легкових автомобілів з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.).

  1. Китай - $30 207.
  2. Угорщина - $16 074.
  3. Грузія - $13 771.
  4. Словенія - $11 756.
  5. Південна Корея - $10 719.
  6. США - $9993.
  7. Австрія - $9655.
  8. Норвегія - $9250.
  9. Канада - $8350.
  10. Бельгія - $7 570.
  11. Італія - $6 344.
  12. Словаччина - $6 006.
  13. Польща – $5 653.
  14. Данія - $4537.
  15. Швеція - $4469.
  16. Литва - $4071.
  17. Німеччина - $3979.
  18. Естонія - $3757.
  19. Чехія - $3 689.
  20. Нідерланди - $3 334.
  21. Франція - $3320.
  22. Швейцарія - $3302.
  23. Фінляндія - $3 240.
  24. Великобританія - $3165.
  25. Латвія - $2669.


Олена Середа, ZN.ua





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