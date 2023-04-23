Популярні вживані авто в Україні: з яких країн везуть і за якою ціною продають

Найдешевші машини везуть із Латвії, Великобританії та Фінляндії.

Найбільшим попитом в Україні, як і раніше, користуються доступні автомобілі з вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня таких було 32,8% загальної кількості розмитнених. Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку, інформує ZN.ua .

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Усього 62,3% усіх імпортних легкових автомобілів упродовж березня коштували менше $5 тисяч, а менше $10 тисяч — 82,9%.

Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.

Звідки везуть доступні за ціною авто?

Найдорожчими у березні виявилися старі авто, які постачали в Україну з Китаю – середня вартість $30,2 тисячі. На другому місці опинилася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому – Грузія ($13,7 тис.).

Найнижча середня митна вартість виявилася у легкових автомобілів з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.).