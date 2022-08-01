На українському ринку Volkswagen та BMW замінили Lada

В Україні після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ різко знизився продаж автомобілів Lada. Натомість українці стали більше купувати німецькі автомобілі Volkswagen та BMW, повідомив Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, якщо у лютому 2022 року частка автомобілів Lada на українському вторинному автомобільному ринку становила 13,2%, то у червні – 9,3%. Продаж автомобілів Lada в Україні в червні знизився на 28% в порівнянні з лютим 2022 року.

Натомість продажі автомобілів Volkswagen у червні збільшилися на 6%, а автомобілів BMW – на 31%.

За даними експертів, у I півріччі 2022 року вартість вживаних автомобілів знизилася на 25% (приблизно на 1000 доларів). Тому українці за ті самі гроші можуть купувати якісніші автомобілі, ніж Lada.

Це також призвело до того, зазначили експерти, що в Україні стає менше старих автомобілів. Так, якщо в лютому 2022 року середній вік б/в автомобілів у нашій країні становив 16,7 років, то в червні - 15,2.

Таким чином, навіть попри те, що в Україні три місяці (з квітня по червень 2022 року) можна було безкоштовно розмитнити автомобілі, українці намагалися купувати свіжіші моделі.

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