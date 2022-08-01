На українському ринку Volkswagen та BMW замінили Lada

В Україні після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ різко знизився продаж автомобілів Lada. Натомість українці стали більше купувати німецькі автомобілі Volkswagen та BMW, повідомив Інститут досліджень авторинку.

На українському ринку Volkswagen та BMW замінили Lada

Зокрема, якщо у лютому 2022 року частка автомобілів Lada на українському вторинному автомобільному ринку становила 13,2%, то у червні – 9,3%. Продаж автомобілів Lada в Україні в червні знизився на 28% в порівнянні з лютим 2022 року.

Натомість продажі автомобілів Volkswagen у червні збільшилися на 6%, а автомобілів BMW – на 31%.

За даними експертів, у I півріччі 2022 року вартість вживаних автомобілів знизилася на 25% (приблизно на 1000 доларів). Тому українці за ті самі гроші можуть купувати якісніші автомобілі, ніж Lada.

На українському ринку Volkswagen та BMW замінили Lada

Це також призвело до того, зазначили експерти, що в Україні стає менше старих автомобілів. Так, якщо в лютому 2022 року середній вік б/в автомобілів у нашій країні становив 16,7 років, то в червні - 15,2.

Таким чином, навіть попри те, що в Україні три місяці (з квітня по червень 2022 року) можна було безкоштовно розмитнити автомобілі, українці намагалися купувати свіжіші моделі.

Нагадаємо, раніше провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський розповів про те, чи буде в Україні нова паливна криза.


Максимов Віталій, Тудей





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