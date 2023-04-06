Новий “Москвич 6“ виявився китайським Sehol Yao

Найбільші автовиробники ще у 2022 році пішли з Росії, підтримуючи міжнародні санкції через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Тож там вирішили знову випускати "Москвичі". Виявилося, що новий "Москвич 6" – це китайський ліфтбек Sehol Yao.

У РФ вже показали фотографії "нового" "Москвича 6". Це і справді китайський автомобіль Sehol Yao. У нього просто інший логотип. Більше жодних відмінностей між цими машинами немає.

Цю "новинку" планують випускати на колишньому московському заводі компанії Renault, яка також у 2022 році підтримала міжнародні санкції та пішла з РФ . Скільки вона коштуватиме – не повідомляється. Зважаючи на все, бюджетний китайський автомобіль під новим логотипом перетвориться на досить дорогу модель.

Sehol Yao випускає китайська компанія JAC. У Китаї він оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 184 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із 6-ступінчастою роботизованою коробкою передач 6DCT. Це один двигун у моторній лінійці цього автомобіля. За своїми розмірами Yao приблизно такий же, як Skoda Octavia.

Слід зазначити, що після виходу з РФ найбільших автовиробників, туди прийшли китайські компанії. Мало того, китайські автомобілі продаватимуться, як бачимо, під назвою "Москвич". Так, у 2023 році хочуть почати продавати "новий" кроссовер "Москвич 3", який насправді є китайським автомобілем JAC JS4. Просто у JAC JS4 поміняють емблему. Більше в ньому нічого не зміниться. При цьому "Москвич 3" буде коштувати більше 1 млн рублів.

Також у РФ планують почати випускати ще один "новий" "Москвич". Вже відомо, що це буде кросовер JAC X6 чи JAC X7 під новою емблемою.

Влітку 2023 року у РФ хочуть почати продавати іранські автомобілі. Наприклад, хетчбек Quik і седани Saina та Shahin. В Ірані це бюджетні автомобілі, але в РФ їх не можна буде назвати дешевими. Вони коштуватимуть у найпростішій комплектації понад 1 млн рублів.

Проте, незважаючи на появу китайських машин, у РФ продовжує відчуватися сильний дефіцит нових автомобілів. Тому різко збільшився попит на вживані машини.