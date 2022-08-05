У РФ забракували партію автомобілів Lada Largus

У РФ забракували партію автомобілів Lada Largus, які вже були повністю готові до відправки дилерам, повідомили російські ЗМІ. У них Антиблокувальна система гальм китайської компанії Trinova працює некоректно.

У РФ забракували партію автомобілів Lada Largus

До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну автомобілі Lada, зокрема Lada Largus, оснащувалися зовсім іншою, більш надійною системою ABS. Однак через західні санкції, накладені на Кремль за вторгнення військ РФ в Україну, АвтоВАЗ втратив якісні компоненти від західних партнерів.

В результаті АвтоВАЗ був змушений взагалі припинити оснащувати свої автомобілі системою ABS, як і деяким іншим обладнанням. Потім АвтоВАЗ знайшов заміну - китайська Антиблокувальна система гальм компанії Trinova.

У РФ забракували партію автомобілів Lada Largus

Але виявилось, що китайська ABS не спрацьовує під час різкого гальмування. Це з'ясувалося під час тестів, коли вже було випущено цілу партію автомобілів Lada Largus. Тепер перевірять ABS на кількох сотнях автомобілів Lada. Потім їх все ж таки хочуть відправити дилерам. Покупцям таких автомобілів потрібно бути дуже уважними, адже не відомо, які ще нові китайські системи та компоненти можуть не спрацювати...

Нагадаємо, у РФ хочуть випускати автомобілі під радянськими торговими марками "Победа" та "Волга".


Максимов Віталій, Тудей





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