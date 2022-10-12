Новий Citroen C3 стане компактним кросовером

Citroen планує у 2023 році представити Citroen C3 нового покоління, який із субкомпактного кросовера перетвориться на компактний кросовер. Незалежні дизайнери показали на рендерах, як він приблизно виглядатиме.

Наразі покупцям пропонують Citroen C3 третього покоління. Цей субкомпактний кросовер з'явився у 2016 році. З того часу його кілька разів оновили. Але випуск нового покоління вже назрів.

Новий Citroen C3 стане першою моделлю компанії Citroen, яка отримає новий логотип цього автовиробника. Очікується, що він трохи збільшиться у розмірах. Зокрема його довжина буде менше 4 метрів. У свою чергу, довжина нового C3 Aircross становитиме 4,3 метри. Цієї різниці буде достатньо, щоб обидві моделі одночасно були у продажу в одному сегменті.

Салон C3 четвертого покоління буде простим, нічого футуристичного. У стандартній комплектації не буде сенсорного екрану інформаційно-розважальної системи. Замість нього водії зможуть використати свій смартфон. Це відіб'ється на ціні, яка буде доступною. До речі, непогане рішення, оскільки ми оновлюємо свої смартфони швидше, ніж дисплеї в автомобілях.

Нагадаємо, Citroen планують зробити бюджетним брендом концерну Stellantis, як і Fiat. Він повинен буде конкурувати з Skoda та Dacia.

Раніше повідомлялося, що у Європі з'явився бюджетний електромобіль Citroen My Ami Tonic.