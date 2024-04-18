Польські фермери відновили блокаду на Краківці та Шегинях
На ПП «Медика-Шегині» рух вантажівок заблоковано в обидва напрямки.
Польські фермери, які блокують рух вантажного транспорту на кордоні України та Польщі, поновили блокування на пунктах пропуску «Корчова – Краківець» і «Медика – Шегині»,
Зокрема, о 9:00 ранку у напрямку пункту пропуску «Краківець-Корчова» на території Польщі вони обмежили пересування вантажівок, які прямують у бік України.
Натомість на напрямку «Шегині-Медика» рух вантажного транспорту обмежено як на виїзд із Польщі, так і на в’їзд.
В ДПСУ зазначили, що за наявною у них інформацією польські протестувальники планують блокувати рух вантажного транспорту у «Краківці» до 9:00 20 квітня, а в «Шегинях» – до 9:00 19 квітня.
«Станом на ранок сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок. Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається», - додали у відомстві.
Напередодні польські фермери припинили блокаду вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув».
Водночас впродовж доби 15 квітня польські протестувальники не пропустили жодного вантажного авто в бік Польщі на жодному із трьох заблокованих пунктах пропуску.