В Україну відновилися регулярні постачання Kia Sportage

В Україну з початку серпня 2022 року відновилися регулярні постачання популярного кросовера Kia Sportage. Про це повідомив речник корпорації "УкрАвто" Дмитро Скляренко.

В Україну відновилися регулярні постачання Kia Sportage

Новий Kia Sportage офіційно представили в Україні у червні 2022 року. За словами Скляренка, інтерес українців до нового Sportage такий великий, що першу партію автомобілів дилери продали за лічені дні.

Тепер поставки Sportage на український ринок будуть знову регулярними, незважаючи на дію воєнного стану. Також відновлюються регулярні постачання деяких інших популярних моделей.

В Україну відновилися регулярні постачання Kia Sportage

Нагадаємо, офіційна прем'єра Kia Sportage нового, п'ятого покоління відбулася у вересні 2021 року.

Kia Sportage для Європи від глобальної версії відрізняється укороченою колісною базою (вона менша на 75 мм – 2680 мм), глухими задніми стійками даху та зменшеним склом п'ятих дверей.

В Україну відновилися регулярні постачання Kia Sportage

В Україні зараз Kia Sportage у базовій комплектації Comfort коштує 960 120 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном, який працює разом із коробкою передач 7DCT. Комплектація Prestige з 2,0 л бензиновим мотором та з автоматичною коробкою передач коштує 967 680 гривень.

В Україну відновилися регулярні постачання Kia Sportage

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували виділити більше грошей на відновлення доріг.


Максимов Віталій, Тудей





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