Поляки зняли блокаду із ПП «Долгобичув-Угринів»

Польські фермери, які блокують рух вантажного транспорту через кордон України та Польщі, припинили блокаду вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів», повідомила вдень 16 квітня Державна прикордонна служба України, інформує ZN.ua .

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За наданою ДПСУ інформацією, зараз оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас станом на 14:00 вівторка на виїзд з України перед пунктом пропуску в Угринові очікують 100 ваговозів. Натомість ще 30 вантажівок очікують на оформлення для перетину кордону на території Польщі.

«Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», - додали в ДПСУ.