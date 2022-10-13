В Україні відновили видачу “прав“ та реєстрацію автомобілів

Сервісні центри МВС України відновили видачу посвідчень водія, реєстрацію автомобілів, а також надання інших послуг. Щоправда, не у всіх регіонах, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Сервісні центри МВС, як і раніше, не надають послуги в регіонах, які мають проблеми з постачанням електроенергії. Зважаючи на все, наприклад, досі послуги водіям не надають у Тернопільській області.

Нагадаємо, сервісні центри МВС припинили надання всіх послуг 12 жовтня, після того, як російські окупанти масово обстріляли крилатими ракетами та дронами-камікадзе об'єкти цивільної інфраструктури України, у тому числі об'єкти енергетичної інфраструктури. Через перебої з електроенергією перестала працювати Національна автоматизована інформаційна система.

Але енергетики обіцяють усе виправити вже найближчими днями. Голова парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус упевнений, що проблему з електрикою буде вирішено найближчим часом.

Наразі у більшості областей вже можна знову скористатися послугами сервісних центрів МВС. Чи працюють вони – потрібно дізнаватися на їхніх сторінках у Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть почати серійно випускати нові всюдиходи "Торнадо". Цей всюдихід є аналогом знаменитого "Шерпа".