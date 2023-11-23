США вирішили продати бронетехніку Монголії

В той же час остання передача бронемашин України датувалася серединою вересня.

Міноборони США замовило у концерну Oshkosh Defense виробництво партії багатоцільових бронеавтомобілів JLTV для постачання іноземним замовникам. Про замовлення повідомили на сайті виробника, інформує ZN.ua.

США вирішили продати бронетехніку Монголії
© Скріншот ZN.UA

Бронеавтомобілі отримає в тому числі й Монголія, яка раніше не згадувалася як потенційний замовник цієї техніки. Контрактне командування армії США, від імені Департаменту оборони підписало контракт з Oshkosh Defense на постачання додаткових Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) вартістю 160 851 512 доларів.

Угода передбачає виробництво JLTV для експортних замовників: Північної Македонії, Словенії, Словаччини, Румунії та Монголії. У компанії не уточнюють розмір замовлень для окремих одержувачів.

Таким чином, Монголія стане першим азійським користувачем американських бронеавтомобілів Joint Light Tactical Vehicle. Наразі не відомо скільки машин отримає країна.

Контракт виконуватиме завод в американському місті Ошкош в штаті Вісконсін, з кінцевим терміном 25 вересня 2025 року. Разом з бронеавтомобілями, замовникам будуть поставлені причепи і допоміжне обладнання.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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